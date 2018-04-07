Air France отменит 30% авиарейсов из-за забастовки
Французская авиакомпания Air France 7 апреля отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников.
Как сообщает РИА «Новости», они требуют повышения зарплат на 6%. В забастовке примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% обслуживающего персонала.
Забастовки пройдут 17, 18, 23 и 24 апреля. Отмечается, что зарплаты сотрудников не повышались с 2012 года.
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