Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы после утреннего демарша

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский не собирается извиняться за свои высказывания в адрес депутатов Госдумы РФ, прежде всего перед представителями партии «Единая Россия».

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Тем не менее депутаты фракции вернулись в зал заседаний, после того как покинули его утром по указанию Жириновского. Сам лидер фракции пока на пленарное заседание после перерыва не явился.

Ранее выступление Жириновского вызвало резкую реакцию со стороны вице-спикера Сергея Неверова, который призвал думский комитет по этике разобраться с высказываниями лидера ЛДПР, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сравнил слова Жириновского с «хамством на дорогах».

После того как либерал-демократы ушли из зала, Володин сообщил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призывают Жириновского извиниться за высказывания в адрес депутатов о грозящих им «расстрелах и повешениях».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, ЛДПР
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