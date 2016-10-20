Фракция «Батькивщина» не поддержит проведение выборов в Донбассе
Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины не собирается поддерживать проведение выборов в местные органы власти Донбасса.
- Мы, как партия, как фракция категорически не поддерживаем проведение выборов на Донбассе. Не поддерживаем, потому что это легализация оккупации, потому что это легализация войны и это легализация, по сути, конфискации у Украины очередной территории, - заявила Тимошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметила, что, в случае поддержки президентом Петром Порошенко выборов в Донбассе, это будет значить, что он «за легализацию оккупации».
По ее словам, фракция не станет поддерживать особый статус Донбасса, поскольку это предаст жителей Украины.
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