Фракция «Батькивщина» не поддержит проведение выборов в Донбассе

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины не собирается поддерживать проведение выборов в местные органы власти Донбасса.

- Мы, как партия, как фракция категорически не поддерживаем проведение выборов на Донбассе. Не поддерживаем, потому что это легализация оккупации, потому что это легализация войны и это легализация, по сути, конфискации у Украины очередной территории, - заявила Тимошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметила, что, в случае поддержки президентом Петром Порошенко выборов в Донбассе, это будет значить, что он «за легализацию оккупации».

По ее словам, фракция не станет поддерживать особый статус Донбасса, поскольку это предаст жителей Украины.