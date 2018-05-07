Фотоаппарат Polaroid заставили печатать на обычной бумаге

Инженер Тим Алекс Якобс заставил старый фотоаппарат Polaroid печатать фотографии на обычной бумаге.

Для этого он использовал термопринтер, печатающий снимки на небольших кусочках бумаги.

Себестоимость снимков оригинальной камеры составляет около 16 долларов за комплект из восьми картриджей.

Якобс купил на eBay сломанный Polaroid, веб-камеру, мини-компьютер и компактный термопринтер, предназначенный для печати этикеток и ценников.

Внутри фотоаппарата он разместил веб-камеру, которая фиксирует изображение и передаёт его на мини-компьютер, отправляющий снимок на термопринтер, который распечатывает его на небольшом клочке бумаге, размером с фотографию Polaroid.

К сожалению, качество фотографий сложно сравнить с оригинальными фотоснимками, сообщает Life.

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