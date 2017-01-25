Фото и видео пролета самолетов НАТО над «Адмиралом Кузнецовым» появилось в сети

Британские средства массовой информации распространили полученные в Министерстве обороны фото и видео прохода российской авианосной группы через Ла-Манш в сопровождении кораблей НАТО.

На кадрах видно, как над авианосцем «Адмирал Кузнецов» и крейсером «Петр Великий» пролетают истребители Typhoon, - сообщает РИА «Новости».

Соответствующее видео появилось также на странице королевского флота Великобритании в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа кораблей российского Северного флота 6 января выдвинулась от побережья Сирии к месту дислокации в Североморске.

Как выяснили британские СМИ, когда российский флот двигался к побережью Сирии, его также сопровождали корабли Королевского флота. Тогда этот «поход» обошелся Великобритании в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

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