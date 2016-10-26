Форум в Сколкове возобновился после ЧП и эвакуации

В технопарке Сколкова возобновило работу заседание президиума совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

- Мы проводим здесь второе мероприятие, на площадке технопарка Сколкова. Первое получилось не очень удачным, потому что сработала пожарная сигнализация, и пришлось прервать мероприятие. Будем надеяться, что второе мероприятие, заседание президиума совета по модернизации, пройдет более успешно, - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что работу форума «Открытые инновации» пришлось прервать из-за короткого замыкания. Возгорание было ликвидировано в предельно сжатые сроки, и заседание продолжилось в штатном режиме.