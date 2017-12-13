Форум в Подмосковье посетил киберчеловек

На молодежный инновационный форум «Рубикон», проходящий в Московской области, приехал Найджел Экланд, обладающий самым современным на данный момент протезом руки.

Выступая перед посетителями мероприятия, он назвал себя живым примером того, как высокие технологии могут менять к лучшему жизнь человека.

Экланд призвал заниматься робототехникой и выводить технологии на новый уровень. «Многие говорят мне про мой протез «классная штука!». Но важно, чтобы каждый из вас подумал: это, конечно, здорово, но я могу сделать лучше. Я сделаю то, что будет доступно большему количеству людей с ограниченными возможностями», - цитирует его интернет-издание «Подмосковье сегодня».