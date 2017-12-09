Форму для олимпийцев сошьют в России

Россия будет изготавливать форму для своих спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2018, сообщил президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

Он сказал «Интерфаксу»: «Форму будем изготавливать мы».

Жуков считает, что российским федерациям нужно поторопиться с заявками на спортсменов, которые будут отправлены на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет РФ. Теперь спортсмены не смогут выступать под флагом родной страны и в случае их победы не будут включать национальный гимн. Форма спортсменов также не должна содержать национальную символику.