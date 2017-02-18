Формат «нормандской четверки» меняться не будет

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль объявил об отсутствии необходимости расширять «нормандскую четверку» по урегулированию конфликта в Донбассе.

В настоящий момент данный формат предполагает участие таких стран, как Украина, ФРГ, Франция и Россия. «Интерфакс» цитирует министра: « Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь».

Следующая встреча представителей четырех стран состоится в течение нескольких недель. Последние переговоры в формате «нормандской четверки» проходили в Минске в ноябре 2016 года.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Росстат отметил рост промышленного производства за 2016 год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО