Формат «нормандской четверки» меняться не будет

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль объявил об отсутствии необходимости расширять «нормандскую четверку» по урегулированию конфликта в Донбассе.

В настоящий момент данный формат предполагает участие таких стран, как Украина, ФРГ, Франция и Россия. «Интерфакс» цитирует министра: « Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь».

Следующая встреча представителей четырех стран состоится в течение нескольких недель. Последние переговоры в формате «нормандской четверки» проходили в Минске в ноябре 2016 года.