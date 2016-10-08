ФорГО рассказал о переходе главы Росмолодежи в Госдуму

Глава Фонда развития гражданского Константин Костин заявил, что экс-руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов перейдет в Госдуму.

Он будет занимать должность заместителя главы аппарата, сообщает «Коммерсант».

Источник издания в аппарате Госдумы утверждает, что Поспелов заменит Михаила Копейкина, который курировал финансовые, правовые и другие вопросы.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал документы об увольнении Поспелова с поста главы Росмолодежи в связи с переходом на другую работу.