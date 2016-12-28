Forbes признал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой 2016 года
По версии американского журнала Forbes, самой кассовой актрисой 2016 года является звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон – фильмы с ее участием собрали 1,2 миллиарда доллара.
В уходящем году Йоханссон снялась в блокбастере «Первый мститель: Противостояние», бокс-офис которого составил 1,15 миллиарда долларов, а также в картине «Да здравствует Цезарь!»
Второе и третье место в списке заняли Крис Эванс и Роберт Дауни — младший. Фильмы с их участием собрали в этом году по 1,15 миллиарда долларов, - сообщает RT.
Также в рейтинг попали Марго Робби, Эми Адамс, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Райан Рейнольдс и Фелисити Джонс.
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