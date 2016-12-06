Forbes признал Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан за годы карьеры заработал 1,7 миллиарда долларов и является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

По информации журнала Forbes, чисто на баскетболе Джордан заработал около 93 миллионов долларов, однако основным источником его дохода были рекламные и спонсорские контракты, а также одноименный бренд обуви, - сообщает ТАСС.

На второе место издание поставило гольфиста Тайгера Вудса (1,65 миллиарда долларов), третье и четвертое места в рейтинге также заняли представители гольфа Арнольд Палмер (1,35 миллиарда долларов) и Джек Никлаус (1,15 миллиарда долларов). На пятой строке в табели о рангах Forbes разместился пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер (1 миллиард долларов).