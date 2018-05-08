Forbes понизил Владимира Путина в своем рейтинге

Журнал Forbes переместил президента России Владимира Путина на второе место в своем списке самых влиятельных людей мира.

Лидирующую позицию на этот раз занял генсек компартии Китая Си Цзиньпин. Журнал отметил, что он как никто другой из современных глав государств сумел укрепить свою власть, используя для этого культ личности.

Тройку лидеров списка Forbes замкнул президент США Дональд Трамп.

До настоящего времени Путин в течение пяти лет подряд находился на первом месте в списке самых влиятельных людей по версии Forbes.