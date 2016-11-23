Forbes опубликовал рейтинг самых провальных фильмов 2016 года
Кинофильмы, на съемку которых были потрачены большие средства, но не оправдали вложений, расставил по рейтингу «провальности» журнал Forbes.
На первой строчке списка расположилась картина «Макс Стил», которая собрала в прокате чуть более 4,4 миллиона долларов при бюджете в 11 миллионов, - сообщает «Интерфакс».
Также отмечена историческая драма «Свободный штат Джонса» с Мэттью Макконахи, которая не смогла отбить и половину бюджета: она собрала 23,2 миллиона долларов при затратах в 50 миллионов.
Forbes включил в рейтинг и мэш-ап по мотивам романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение и зомби», заработавший 16,4 миллиона долларов из потраченных 28 миллионов.
Не оправдали возлагавшихся продюсерами надежд также картины «Шпионы по соседству», «Репортерша», «Братья из Гримсби» и «Сноуден».
Не попали в список издания еще несколько фильмов, которым прочили роль лидеров проката. В частности, «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова, на съемки которого было потрачено около 100 миллионов, а удалось вернуть лишь 94 миллиона.
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