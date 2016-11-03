Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей в мире в 2016 году, следует из рейтинга, опубликованного американским журналом Forbes.
По данным издания, Свифт в текущем году заработала 170 миллионов долларов. Самую большую прибыль певице принес концертный тур «1989». Кроме того, съемки в рекламе обуви Keds и продукции Apple принесли артистке немалый доход.
Вторая строчка в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц досталась британской певице Адель. Ее доход в 2016 году составил 80,5 миллиона долларов.
Замыкает тройку лидеров Мадонна, заработавшая в 2016 году 76,5 миллиона долларов.
В престижный рейтинг также попали Рианна, Бейонсе, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шанайя Твейн и Селин Дион.
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