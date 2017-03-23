Forbes определил десятку самых надежных российских банков

Согласно ежегодному исследованию журнала Forbes первое место в рейтинге надежности работающих на территории России кредитных организаций занял Сбербанк.

На второе и третье места издание поставило Юникредит Банк и Росбанк. Далее расположились Райффайзенбанк, Ситибанк, Банк Интеза, Бэнк Оф Чайна, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк, - сообщает «Интерфакс».

При составлении данного списка Forbes учитывал оценки международных рейтинговых агентств, а также рейтинги аккредитованного при ЦБ агентства «Эксперт РА».