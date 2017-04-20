Forbes назвал самых богатых бизнесменов России

Совладелец крупнейшей в РФ частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон возглавил список самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Первую строчку в рейтинге самых богатых россиян Михельсон удерживает уже второй год. Сейчас его состояние оценивается в 18,4 миллиардов долларов. Отмечается, что за год бизнесмен увеличил свое состояние на 4 миллиарда долларов.

Второе место в списке российских богачей занимает владелец «Северстали» Алексей Мордашов, состояние оценивается в 17,5 миллиардов долларов. За год доходы бизнесмена увеличились на 6,6 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров главный акционер НЛМК и транспортного холдинга Universal Cargo Logistics Владимир Лисин с состоянием в 16,1 миллиарда долларов. За год бизнесмен смог увеличить свое состояние на 6,8 миллиарда долларов, сообщает Ura.ru.