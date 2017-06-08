Forbes исключил Шарапову из числа богатейших спортсменов

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые более чем за 10 лет не попала в топ-100 самых богатых спортсменов по версии журнала Forbes.

В издании объяснили исключение Шараповой из рейтинга тем, что на доходы россиянки негативно повлиял допинговый скандал. Теннисистка не была допущена к участию в ряде соревнований и лишилась нескольких крупных рекламных контрактов, сообщает «ФедералПресс».

В нынешний рейтинг включена только одна женщина – американская теннисистка Серена Уильямс, имеющая годовой доход в 27 миллионов долларов. Журнал поставил ее на 51 место. Лидирует в списке футболист Криштиану Роналду с доходом в 93 миллиона долларов.