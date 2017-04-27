Фонтаны Петергофа начнут работу 29 апреля

Старт сезону фонтанов в Петергофе будет дан 29 апреля. Заработают все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка.

Церемония открытия намечена на 11 часов. Откроет сезон фонтанов гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Кроме того, начнет работу выставка «В городе карт». На ней будут представлены лучшие образцы «карточной» коллекции Петергофа, которая насчитывает 90 тысяч экспонатов.

Ежегодный праздник фонтанов и открытия летнего сезона состоится 20 мая, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».