Фонтаны и бульвары сменят здание знаменитой «Горбушки»
В Багратионовском проезде Москвы появится новая городская площадь с фонтанами, кафе и прогулочными бульварами.
Благодаря реализации проекта ЖК «Фили Сити», который сменит здание знаменитой «Горбушки», между станциями метро «Фили» и «Багратионовская» появится прогулочная зона.
На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха.
Завершение работ планируется на апрель 2020 года, передает АГН «Москва».
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