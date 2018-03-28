Фонтаны и бульвары сменят здание знаменитой «Горбушки»

В Багратионовском проезде Москвы появится новая городская площадь с фонтанами, кафе и прогулочными бульварами.

Благодаря реализации проекта ЖК «Фили Сити», который сменит здание знаменитой «Горбушки», между станциями метро «Фили» и «Багратионовская» появится прогулочная зона.

На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха.

Завершение работ планируется на апрель 2020 года, передает АГН «Москва».

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