Фонды однокурсника Медведева потратили в 2016 году более 3,5 миллиардов рублей

Четыре благотворительных фонда, руководителем которых является однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев, потратили в 2016 году более 3,5 миллиардов рублей на уставную деятельность, следует из их отчетов, размещенных сегодня на сайте Минюста.

Согласно документам, фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» потратил на осуществление уставной деятельности и свое содержание 1,37 миллиарда рублей. Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта потратил 691,67 миллиона рублей на ведение основной деятельности, фонд поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект) израсходовал на нужды организации 716,504 миллионов рублей, а некоммерческий фонд содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава» – 768,134 миллионов рублей.

Как отмечает газета «Ведомости», по расходам организации сопоставимы с крупнейшими российскими благотворительными фондами.

В качестве примера издание приводит основанный актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой фонд «Подари жизнь», собирающий средства на лечение тяжелобольных детей. Согласно отчетности за прошлый год фонд в 2016 году потратил примерно в 2,3 миллиарда рублей.

В начале марта оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон", в котором утверждается, что Елисеев действуют в интересах премьера. Кроме того, Навальный обвинил Медведева во владении большим количеством элитной недвижимости, а также виноградников. Елисеев категорически отрицает связь возглавляемых им организаций с Медведевым.