Фонд защиты прав дольщиков превысил 200 млн рублей
Общий объем поступивших взносов на номинальный счет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства составляет 205 млн рублей.
Всего в Фонде участвуют на данный момент 336 застройщиков из 67 регионов России.
Росреестр зарегистрировал договоры участия в долевом строительстве на 2,8 тысяч квартир, отмечает ТАСС.
По данным Национального объединения застройщиков жилья, в 2017 году ГК «ПИК» занимает первое место в России по объему текущего строительстве - 3,9 млн кв. метров, «Группа ЛСР» - на втором месте с 3,76 млн кв. метров.
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