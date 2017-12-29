Фонд защиты прав дольщиков превысил 200 млн рублей

Общий объем поступивших взносов на номинальный счет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства составляет 205 млн рублей.

Всего в Фонде участвуют на данный момент 336 застройщиков из 67 регионов России.

Росреестр зарегистрировал договоры участия в долевом строительстве на 2,8 тысяч квартир, отмечает ТАСС.

По данным Национального объединения застройщиков жилья, в 2017 году ГК «ПИК» занимает первое место в России по объему текущего строительстве - 3,9 млн кв. метров, «Группа ЛСР» - на втором месте с 3,76 млн кв. метров.