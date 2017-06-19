Фонд «Соцгоспроект» пригрозил Алексею Навальному судом

Алексею Навальному и его Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) грозит еще одно судебное разбирательство.

На этот раз в качестве истца может выступить фонд «Соцгоспроект», принадлежащий однокурснику премьер-министра России Дмитрия Медведева Илье Елисееву.

Организация направила Навальному досудебную претензию с требованием удалить фрагменты видеорасследования «Он вам не Димон», содержащие недостоверные сведения, а также опубликовать опровержение, передает РБК. Оппозиционеру дано на это 10 дней. По истечении этого срока «Соцгоспоект» обратится в суд.

Юрист ФБК сообщил изданию, что претензии от фонда пока не получены.

В расследовании «Он вам не Димон», сообщалось, что фонд «Соцгоспроект», якобы организованный главой кабмина, получил земельный участок площадью более четырех гектаров и дорогую усадьбу от бизнесмена Алишера Усманова. Предприниматель уже оспорил эту информацию в судебном порядке и выиграл процесс.

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