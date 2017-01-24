Фонд кино высказался за введение пошлины за прокат фильмов
В Фонде кино предлагают ввести пошлину при выдаче удостоверений на прокат фильмов. Ее размер составит пять миллионов рублей.
Глава Минкульта Владимир Мединский поддержал эту идею и готов представить ее в правительственном совете по кинематографии.
Полученные путем введения пошлины средства должны поступать в Фонд кино. При этом выплаты за прокат отечественных фильмов предлагается компенсировать, но каким именно способом, пока не уточняется.
Что касается пошлин от проката зарубежных картин, то они будут направляться на создание российских фильмов. В Фонде кино полагают, что таким образом прокат будет очищен от значительного количества низкокачественных иностранных фильмов, сообщает РИА ФедералПресс.
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