Фонд Елизаветы Глинки продолжит все ее проекты

Фонд «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза), не будет прекращать свою работу.

Помощник исполнительного директора фонда Наталья Авилова заявила, что все проекты, начатые Глинкой, будут продолжены. «До тех пор, пока у нас есть пациенты, которым нужна помощь Доктора Лизы, и люди, которые готовы нам помочь, мы будем работать», - цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Авиловой, в ближайших планах эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка. Кроме того, собран груз для Сирии, продолжается раздача продуктовых наборов бездомным и другая деятельность фонда.

Авилова также добавила, что в течение одного-двух месяцев фонд будет работать без руководителя. О назначении нового главы сотрудники пока не думают.