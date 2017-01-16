Фонд Елизаветы Глинки продолжит все ее проекты

Фонд «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза), не будет прекращать свою работу.

Помощник исполнительного директора фонда Наталья Авилова заявила, что все проекты, начатые Глинкой, будут продолжены. «До тех пор, пока у нас есть пациенты, которым нужна помощь Доктора Лизы, и люди, которые готовы нам помочь, мы будем работать», - цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Авиловой, в ближайших планах эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка. Кроме того, собран груз для Сирии, продолжается раздача продуктовых наборов бездомным и другая деятельность фонда.

Авилова также добавила, что в течение одного-двух месяцев фонд будет работать без руководителя. О назначении нового главы сотрудники пока не думают.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Депутат назвал неуместным торг с Россией по вопросу санкций

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО