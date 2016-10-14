Фонд ОМС не досчитался 500 миллионов рублей на зарплаты врачам
Бюджету Фонда обязательного медицинского страхования не хватает средств на повышение зарплаты врачам. Дефицит средств на ближайшие три года составляет 500 миллионов рублей.
В правительстве признали, что бюджет ФОМС – единственный, который пока не сбалансирован. Вариантов устранения дефицита несколько. Один из них - трансферт из федерального бюджета.
В соответствии с «майскими» указами президента, в 2017 году зарплата врачей должна составить 180 процентов среднерегиональной. Экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил приостановить выполнение зарплатных указов, иначе ради наращивания зарплат придется сокращать расходы на закупку лекарств и ремонт школ, сообщает «ФедералПресс».
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