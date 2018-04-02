Флот России переехал поближе к Ирану и Азербайджану

Основные силы Каспийской флотилии России передислоцировались из Астрахани в дагестанский Каспийск, став ближе к границам Грузии, Ирана и Азербайджана.

По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в регионе разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, а также будет увеличиваться количество российских офицеров и военнослужащих на Каспийской флотилии.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев отметил, что новая локация позволит укрепить границы России.

О причинах новой базы, смещенной в сторону иностранных государств, ничего не сообщается, отмечает РИА Новости.