Флот НАТО теряет лидирующие позиции в мире
Военно-морские силы Франции и других стран НАТО проигрывают в конкурентной борьбе России и Китаю. Об этом заявил французский адмирал Кристоф Празак.
Он отметил, что РФ обладает «невероятно быстрыми и тихими» подводными лодками, а Китай в последнее время значительно нарастил количество боевых кораблей.
По словам адмирала, за несколько лет КНР ввела встрой 80 кораблей, сравнявшись по этому показателю с Францией. Кроме того, Китай приступил к строительству авианосца. Все это свидетельствует не пользу сил НАТО, передает РИА «Новости».
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