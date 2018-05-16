Флот НАТО теряет лидирующие позиции в мире

Военно-морские силы Франции и других стран НАТО проигрывают в конкурентной борьбе России и Китаю. Об этом заявил французский адмирал Кристоф Празак.

Он отметил, что РФ обладает «невероятно быстрыми и тихими» подводными лодками, а Китай в последнее время значительно нарастил количество боевых кораблей.

По словам адмирала, за несколько лет КНР ввела встрой 80 кораблей, сравнявшись по этому показателю с Францией. Кроме того, Китай приступил к строительству авианосца. Все это свидетельствует не пользу сил НАТО, передает РИА «Новости».