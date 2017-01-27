Во Флориде задержаны планировавшие массовый расстрел в школе подростки

Двое подростков 13 и 14 лет, планировавших устроить массовый расстрел в одной из школ штата Флорида, задержаны правоохранительными органами США и дают признательные показания.

По словам шерифа округа Самтер молодые люди намеревались устроить стрельбу, наподобие той, которая произошла в 1999 году в школе Columbine в штате Колорадо. Тогда два 18-летних подростка расстреляли 37 учеников и преподавателей своей школы, убив 13 человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

При обыске в домах подозреваемых обнаружено оружие. Подростки планировали осуществить свой замысел 27 января, но полиция штата успела пресечь попытку преступления.

Как отметили правоохранительные органы США, установить личности злоумышленников удалось благодаря «упорно распространяющимся среди других учеников слухам».

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