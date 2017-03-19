Флинн скрыл от Пентагона разговор с российской студенткой

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн скрыл от Пентагона свою беседу с российской студенткой на конференции в Великобритании в 2014 году. Тогда он занимал пост директора Разведывательного управления Минобороны Америки.

По данным газеты The Wall Street Journal, Флинн разговаривал со Светланой Лоховой на Кембриджском семинаре по разведке. Лохова была студенткой и изучала историю российской разведки.

Флинн обязан был уведомить Пентагон о своих контактах с лицами из зарубежных стран, особенно из таких враждебных государств, как Россия.

Он оказался в эпицентре скандала после того, как появилась информация о его встрече с послом РФ Сергеем Кисляком. Сообщалось, что они обсуждали вопрос санкций. Сам Флинн в беседах с коллегами по Белому дому отрицал факт разговора с послом России. На фоне скандала 14 февраля он подал в отставку, сообщает РБК.

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