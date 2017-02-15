Флинн раскрыл детали разговора с послом России в Вашингтоне

Подавший в отставку помощник президента США Майкл Флинн рассказал о разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По его словам, в разговоре с Кисляком речь шла исключительно о высылке 35 российских дипломатов. Он также подчеркнул, что тема пересмотра антироссийских санкций не поднималась.

- Разговор был такой: «Да, я знаю, что произошло, мы все изучим. Но я никогда не говорил ничего вроде: мы планируем пересмотреть санкции» или что-то в этом духе, – рассказал Флинн.

Ранее организация Wikileaks сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за дестабилизационной кампании шпионов США, Демократической партии и прессы. Флинн оставил занимаемый пост, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об том сообщает интернет-издание «Народные новости».

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: отставки
Следующая новость Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» решили не передавать «Роскосмосу» и «Ростеху»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО