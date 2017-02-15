Флинн раскрыл детали разговора с послом России в Вашингтоне

Подавший в отставку помощник президента США Майкл Флинн рассказал о разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По его словам, в разговоре с Кисляком речь шла исключительно о высылке 35 российских дипломатов. Он также подчеркнул, что тема пересмотра антироссийских санкций не поднималась.

- Разговор был такой: «Да, я знаю, что произошло, мы все изучим. Но я никогда не говорил ничего вроде: мы планируем пересмотреть санкции» или что-то в этом духе, – рассказал Флинн.

Ранее организация Wikileaks сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за дестабилизационной кампании шпионов США, Демократической партии и прессы. Флинн оставил занимаемый пост, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об том сообщает интернет-издание «Народные новости».