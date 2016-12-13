Флешмоб в Барселоне исполнил «С чего начинается Родина» в поддержку Донбасса

Глава ассоциации «Благое дело» Роман Демьян рассказал о том, что во время флешмоба в поддержку Донбасса жители Барселоны исполнили песню «С чего начинается Родина» на железнодорожном вокзале Сантс.

По словам Демьяна, акцию с удовольствием поддержали русскоговорящие жители каталонской столицы, - сообщает ТАСС.

Впервые подобную акцию устроили жители украинского Запорожья 13 ноября, когда энтузиасты спели на вокзале песню из фильма «Весна на заречной улице». Затем такие же акции состоялись в Харькове, Одессе, Мариуполе, Киеве, Москве, Николаеве, Кишиневе.

8 декабря сотни жителей Тирасполя спели на железнодорожном вокзале русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», а 11 декабря около сотни русскоговорящих жителей канадского Торонто присоединились к флешмобу, в рамках которого исполнили известную советскую песню «Хотят ли русские войны».