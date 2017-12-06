Флаг России может появиться на закрытии Олимпиады-2018

Российским спортсменам могут разрешить пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады в Пхенчхане, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России будет обсуждаться на Олимпийском собрании, которое состоится 12 декабря.

«Российским спортсменам предлагается выступать под нейтральным флагом и без гимна. Правда, это ограничение распространяется до последнего дня Олимпиады», - пояснил Жуков, отметив, что тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, однако позволил «чистым» спортсменам выступить в Играх под нейтральным флагом, сообщает «ТВ Центр».

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