Флаг Евросоюза снят со здания администрации нового президента Молдавии

Новый президент Молдавии Игорь Додон распорядился снять флаг Евросоюза со здания своей администрации. Кроме того, удалена версия сайта главы государства на румынском языке, вместо нее работает версия на молдавском языке.

Как заявили в администрации президента, глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны и призывает всех следовать этому примеру. В ведомстве добавили, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения, - сообщает РИА «Новости».

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Согласно конституции республики, «государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики». Однако 5 декабря 2013 года Конституционный суд признал государственным языком республики «румынский язык». Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.