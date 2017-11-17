В «Физтехпарке» пройдет Международная конференция «En&T 2017»
С 29 по 30 ноября в «Физтехпарке» пройдет 4-ая Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T 2017».
Организатором выступает Московский физико-технический институт (МФТИ).
Среди докладчиков — известные ученые и специалисты из России, США, Израиля, Индии, Вьетнама, Польши, Кипра, Мексики, Кубы.
Участвовать в конференции будут студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты ведущих научно-образовательных организаций Москвы и Московской области.
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