В «Физтехпарке» пройдет Международная конференция «En&T 2017»

С 29 по 30 ноября в «Физтехпарке» пройдет 4-ая Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T 2017».

Организатором выступает Московский физико-технический институт (МФТИ).

Среди докладчиков — известные ученые и специалисты из России, США, Израиля, Индии, Вьетнама, Польши, Кипра, Мексики, Кубы.

Участвовать в конференции будут студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты ведущих научно-образовательных организаций Москвы и Московской области.