В Физтехпарке проходит IV Международная конференция «En&T 2017»

В столичном Физтехпарке 29-30 ноября проходит IV Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации - En&T 2017», посвященная вопросам, связанным с последними инновационными достижениями в области телекоммуникационных, информационных и вычислительных технологий, разработки современных систем радиолокации и радиосвязи.

В рамках «En&T – 2017» будет организован круглый стол - «Прорывные технологии в сканирующих аэрокосмических, наземных и морских радиоэлектронных системах».

Конференцию проводят Московский физико-технический институт (Россия), Tsinghua University, Beijing (China), Университет Черногории (UCG) и Физтех-Союз (Россия).