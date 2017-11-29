В Физтехпарке проходит IV Международная конференция «En&T 2017»
В столичном Физтехпарке 29-30 ноября проходит IV Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации - En&T 2017», посвященная вопросам, связанным с последними инновационными достижениями в области телекоммуникационных, информационных и вычислительных технологий, разработки современных систем радиолокации и радиосвязи.
В рамках «En&T – 2017» будет организован круглый стол - «Прорывные технологии в сканирующих аэрокосмических, наземных и морских радиоэлектронных системах».
Конференцию проводят Московский физико-технический институт (Россия), Tsinghua University, Beijing (China), Университет Черногории (UCG) и Физтех-Союз (Россия).
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