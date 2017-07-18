Физтех открывает миру эпоху квантовых компьютеров

В Московском Физтехе и Институте теоретической физики РАН российским ученым удалось открыть необычную форму взаимодействия между атомами, которая отсутствует в «обычных» проводниках и полупроводниках.

Специалисты изучают топологические изоляторы – «плоские» проводники тока - новый класс материалов, которые проводят электрический ток только на поверхности, а внутри остаются диэлектриками-изоляторами или полупроводниками.

Физики выяснили, что электроны в этом поверхностном слое ведут себя на редкость стабильно, что позволяет использовать их в качестве крайне надежного хранилища информации при создании квантовых компьютеров.