Физтех открывает миру эпоху квантовых компьютеров
В Московском Физтехе и Институте теоретической физики РАН российским ученым удалось открыть необычную форму взаимодействия между атомами, которая отсутствует в «обычных» проводниках и полупроводниках.
Специалисты изучают топологические изоляторы – «плоские» проводники тока - новый класс материалов, которые проводят электрический ток только на поверхности, а внутри остаются диэлектриками-изоляторами или полупроводниками.
Физики выяснили, что электроны в этом поверхностном слое ведут себя на редкость стабильно, что позволяет использовать их в качестве крайне надежного хранилища информации при создании квантовых компьютеров.
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