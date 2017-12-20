Физлиц смогут признавать СМИ-иноагентами

Депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова предложили внести поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», допускающие признание физических лиц иноагентами.

По словам Клишаса, поправки являются ответными мерами, направленными на предупреждение неправомерных действий в отношении российских медиа со стороны иностранных государств.

Законопроектом предлагается конкретизировать перечень лиц, которые могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

Авторы законопроекта предлагают к таким лицам относить физических лиц, а также российские организации, учрежденные иностранными СМИ-иноагентами.

Кроме этого, законопроект предлагает разрешить иноагентам распространять информацию только через учрежденное им российское юридическое лицо, которое должно быть зарегистрировано в течение одного месяца со дня признания СМИ-иноагентом.

Предлагаемые законопроектами меры позволяют учитывать характер правонарушений, степень их общественной опасности, причины и условия совершения, степень вины правонарушителя, с тем чтобы гарантировать соразмерность мер административной ответственности в отношении СМИ-иноагентов, пишет «Парламентская газета».

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