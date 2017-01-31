Физики рассказали о происхождении воды на Земле

Ученые из Ирландии, Канады и Китая выдвинули новую догадку происхождения воды на Земле. Согласно последнему исследованию, вода возникла вследствие химических реакций в недрах Земли, а не была занесена астероидами или метеоритами.

Исследователям получилось смоделировать обстановку, свойственную для земных недр, создав температуру около 1,5 тысячи градусов по Цельсию, и давление в 20 тысяч раз больше, чем на поверхности, - сообщает «Экономика сегодня».

В подобных условиях диоксид кремния вступает в реакцию с водородом, что приводит к образованию воды и гидрида кремния. Похожие реакции происходят на глубине от 40 до 400 километров. Данный процесс провоцирует скапливание воды в пределах минеральных вод, а не на поверхности.