Физические нагрузки улучшают работу мозга

Физические нагрузки, как известно, позволяют наращивать мышцы. Но, оказывается, и формированию клеток мозга способствуют физические нагрузки. Группой американских ученых из штата Южная Каролина, руководимой доктором Марком Дэвисом, было обосновано, что в ходе физических нагрузок, человеческий организм выделяет мощный энергетический заряд.

Он активизирует деятельность мозга и положительно влияет на процесс мышления. Справедливости ради нужно отметить, что американские эксперты получили свои итоги, проводя опыты на лабораторных мышах, сообщает «Дни 24».

Однако ученые утверждают, что процессы, происходящие в мозге человека идентичны. Это разрешило им считать, что занимающиеся спортом, получающие регулярные физические нагрузки значительно меньше утомляются от умственного труда, имеют более актуальное мышление и концентрацию внимания.

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