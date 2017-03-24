Фийон вернул подаренные ему костюмы стоимостью 13 тысяч евро

Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон вернул подаренные ему костюмы, которые вызвали вопросы у следователей.

По данным следствия, дорогие костюмы были подарены экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи, который подтвердил возврат дорогостоящих подарков.

Следователи обнаружили у кандидата в президенты Фийона два деловых костюма общей стоимостью более 13 тысяч евро. Местные СМИ также обвиняли его в необоснованных тратах на одежду. По некоторым данным, за пять лет Фийон потратил 35,5 тысячи евро на деловые костюмы.

Ранее в доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошел обыск в рамках расследования дела о хищении госсредств, злоупотреблении общественным имуществом и взяточничестве. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая, сообщает «РИА Новости».

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