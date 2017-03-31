Фийон призвал Европу прекратить «холодную войну» с РФ и бороться против терроризма

Выступая в штаб-квартире партии «Республиканцы», кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон изложил часть своей предвыборной программы, посвященную внутренней и внешней политике. В своем докладе он подчеркнул, что Европе следует прекратить вести «холодную войну» против России и сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

- В настоящее время Запад ведет против России холодную войну, тогда как подлинно главной целью является борьба против исламского тоталитаризма, сеющего смерть в наших городах. Нам следует обеспечить с Москвой диалог высокого уровня, откровенный диалог по проблемам обеспечения безопасности, - цитирует Фийона ТАСС.

Вместе с тем политик считает, что Россия потенциально опасна для Европы.

- Россия - это огромная страна, отношения с которой всегда были у нас сложными. Россия - это также ядерная держава, причем страна с политическим строем, весьма отличным от западных демократий. И это опасная страна. А в отношении опасной страны следует проанализировать, какую именно стратегию следует проводить. Их может быть две. Одна стратегия заключается в том, что Россию рассматривают как противника и в этой связи готовятся к конфронтации с ней, но это малоразумный путь, по которому возможно продвигаться только в том случае, если он нам будет навязан, - подчеркнул Фийон.

Вторым путем выстраивания отношений с Москвой кандидат в президенты Пятой республики считает конструктивный диалог, учитывающий взаимные интересы.

- Вторая стратегия заключается в том, чтобы постараться начать серьезный и откровенный диалог с Россией с тем, чтобы разработать условия обеспечения безопасности в Европе. Именно в этом направлении и ориентирован предлагаемый мною проект предвыборной программы. Совершенно не следует пытаться загнать Россию в угол, устанавливая на континенте противоракетные и ракетные системы. А также соглашаясь на то, чтобы страны, исторически бывшие тесно связанными с нею, вступили в оборонный альянс, который, как всем известно, направлен именно против России, - заявил Фийон.

Отвечая на вопрос относительно Крыма, Фийон отметил, что «существует международный порядок, существует ООН, и именно в этих рамках должна рассматриваться» данная тема.

- Никакое отдельное государство не должно предпринимать инициатив в этой сфере и, например, признавать аннексию Крыма. Во всяком случае Франция так не сделает. Но в то же время следование нормам международного права не мешает поставить в рамках ООН вопрос о праве наций на самоопределение, - подчеркнул кандидат в президенты Франции.