Фийон предложил налаживать отношения с Россией без оглядки на США

Бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты Франсуа Фийон считает, что Парижу необходимо налаживать отношения с Москвой, не дожидаясь согласия на это со стороны США.

По словам Фийона, в случае победы на выборах, он готов незамедлительно приступить к переговорам с Россией, поскольку это будет способствовать «пристыковке» РФ к Европе, сообщают «Народные новости».

Политику действующего президента Франсуа Олланда в отношении России Фийон называет абсурдной, поскольку она подталкивает «крупнейшую страну в мире и ядерную державу» к ожесточению, изоляции и национализму. Фийон подчеркнул, что с Россией нельзя обходиться подобным образом.