Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил действующего главу государства Франсуа Олланда в шпионаже за ним самим и другими политиками.
Фийон сослался на недавние публикации во французских СМИ, в которых сообщалось, что по распоряжению президента создан так называемый «теневой кабинет», из которого ведется прослушка телефонов оппонентов Олланда.
Комментируя сообщения о расследовании в отношении себя, Фийон заявил, что французский лидер использует прессу для расправы с соперниками. «У нас есть газеты, которые получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например, из моего офиса. Кто им их дает? Государственные службы», - заявил политик в эфире телеканала BFM TV.
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