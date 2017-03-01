Фитнес делает людей умнее

Ученые выяснили, что занятие фитнесом делает людей умнее. Исследователи провели эксперимент, где группа добровольцев прошла обследование организма, благодаря которому специалисты определили состояние сердечно-сосудистой системы и скорость мозгового кровотока.

Во время эксперимента им необходимо было посещать спортивный зал не менее двух раз в неделю. Через четыре месяца добровольцы снова прошли полноценное обследование организма, - сообщает «ФАН».

Как оказалось, у них улучшилась работа головного мозга, это доказывает, что люди стали не только выносливее, но и умнее. Специалистами сделано заключение, что спорт позитивно влияет не только на состояние здоровья и тела, но и на умственные способности.