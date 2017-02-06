Fitch отозвало рейтинги у нескольких десятков российских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у нескольких десятков российских банков, говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в материале, 31 марта 2017 года Fitch отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале на фоне новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.
Уточняется, что новая система налагает требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали запрещенное оружие к северу от Мариуполя
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии