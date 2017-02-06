Fitch отозвало рейтинги у нескольких десятков российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у нескольких десятков российских банков, говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в материале, 31 марта 2017 года Fitch отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале на фоне новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.

Уточняется, что новая система налагает требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях, сообщает «РИА Новости».