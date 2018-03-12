На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) ветки московского метро было остановлено из-за падения на рельсы пассажира.
Уточняется, что движение было перекрыто на участке фиолетовой ветки метро между станциями «Текстильщики» и «Таганская» в направлении центра.
В настоящее время движение поездов на всем протяжении линии восстановлено.
О состоянии упавшего пассажира информации не поступало, сообщает «Интерфакс».
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