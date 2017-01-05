В Финском заливе обнаружено место возможного затопления рыболовного катера

Поисково-спасательному отряду удалось обнаружить в Финском заливе место вероятного затопления пропавшего ранее рыболовецкого судна, на борту которого находился экипаж из трех человек.

- В 16 километрах от берега обнаружено масляное пятно. Для обследования дна планируется привлечь водолазов. Работы на воде ведут сотрудники Морского спасательно-координационного центра, - рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, завершился облет необходимой территории вертолетом, спасатели МЧС продолжают обход береговой линии залива.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи судна в Финском заливе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.