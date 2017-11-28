В Финском заливе ищут жертв аварии катера с сухогрузом

В акватории Финского залива недалеко от города Высоцк продолжаются поиски двух человек, которые пропали после столкновения катера и сухогруза.

В действие запущено два вертолета. В настоящее время спасен один из пострадавших.

К месту поиска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, который будет задействован в обследовании акватории и береговой полосы, а также по договоренности привлечен еще один вертолет Ми-8.

28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находилось трое членов экипажа, передает РИА Новости.