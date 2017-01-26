Финский самолет вынужденно приземлился в «Шереметьево» из-за нехватки топлива

Вынужденная посадка самолета финской авиакомпании в московском аэропорту «Шереметьево» была связана с нехваткой топлива.

- Самолет Finnair А350-900 Хошимин - Хельсинки приземлился благополучно. В ближайшее время он будет дозаправлен и продолжит полет. Нехватка топлива обусловлена высоким расходом при встречном ветре, - рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Ранее сообщалось, что самолет финской авиакомпании запросил разрешение на вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».