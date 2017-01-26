Финский самолет вынужденно приземлился в «Шереметьево» из-за нехватки топлива
Вынужденная посадка самолета финской авиакомпании в московском аэропорту «Шереметьево» была связана с нехваткой топлива.
- Самолет Finnair А350-900 Хошимин - Хельсинки приземлился благополучно. В ближайшее время он будет дозаправлен и продолжит полет. Нехватка топлива обусловлена высоким расходом при встречном ветре, - рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
Ранее сообщалось, что самолет финской авиакомпании запросил разрешение на вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии